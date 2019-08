Oft bekommt er einen auf den Schnabel. Aber er steht immer wieder auf und probiert sein Glück erneut. Donald Duck ist eine der sympathischsten Comicfiguren überhaupt. Ein Kämpfer mit den Tücken des Alltags. Manchmal ist er neidisch oder sogar intrigant. Aber wenn es darauf ankommt, hat er das Entenherz auf dem rechten Fleck.

Carl Barks ist der Schöpfer des Entenhausens, wie wir es heute kennen. Der 1901 geborene Zeichner lebte auf seiner Hühnerfarm in Kalifornien und zeichnete wie besessen. Seine Geschichten waren liebevoll ausgedacht, er erfand den superreichen Onkel Dagobert, den Erfinder Daniel Düsentrieb und die geldgierigen Panzerknacker. Donald und seine Neffen Tick, Trick und Track gab es schon vorher, aber die Comics erschienen nur in Zeitungen. Mit dem 2000 verstorbenen Carl Barks begann auch die Ära der selbstständigen Comichefte, die bis heute andauert.

Erst vor einigen Jahrzehnten begriffen die Ersten, dass es sich bei Comics um Kunst handelt. So gingen viele Originalzeichnungen verloren. Von Carl Barks sind gerade einmal 200 Seiten erhalten, von denen zwei in Dortmund zu sehen sind. Daneben gibt es viele Erstausgaben wegweisender Comics. So kann man miterleben, wie die Abenteuer immer ausgefeilter und länger wurden. Es gibt auch Comics von den bedeutenden Nachfolgern von Carl Barks zu sehen. Einer hat eine richtige Biographie über die Einwohner Entenhausens gezeichnet und erzählt zum Beispiel, wie Onkel Dagobert zu seinem sagenhaften Reichtum kam. Es gibt auch eine zum Ruhrgebiet passende Grubenfahrt der Entenfamilie.