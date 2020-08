1999 wird der Schauspieler im Alter von 69 Jahren zum "Sexiest Man of the Century" gewählt. Im gleichen Jahr spielt er neben Catherine Zeta-Jones einen alternden Meisterdieb in dem Thriller "Verlockende Falle". Trotz Kritiken an seiner Rolle als fehlbesetzter Actionheld und Liebhaber, hat der Film Erfolg in den Kinos. Außerdem erhält Connery die höchste Gage seiner Karriere: 20 Millionen US-Dollar.