Jürgen von der Lippe ist begeisterter Zauberkünstler. Am 6. Mai 1998 eröffnete er in Köln "Lippes Magic Store". Mit seinem Scherzartikel-Laden, in dem der TV-Showmaster "alles was Spaß macht" verkaufte, hatte sich Lippe einen langgehegten Kindheitstraum erfüllt: " Ich eröffne Lippes Magic Store aus purem Geiz, denn ich will meine Zauber- und Scherzartikel, für die ich in den letzten Jahren viele Tausend Mark ausgegeben habe, jetzt endlich zum Einkaufspreis kaufen können. "