Berühmte Tiere aus aller Welt

1966 sorgte ein weißer Belugawal im Rhein für Aufsehen. Moby Dick sollte ursprünglich auf dem Schiffsweg in einen englischen Zoo verfrachtet werden. Doch weil das Transportschiff bei einem Orkan in der Nordsee kenterte, gelangte der Wal unvermittelt wieder in Freiheit. Nach einem Monat Sightseeing hatte Moby Dick genug vom rheinischen Süßwasser und verschwand wieder im atlantischen Ozean.