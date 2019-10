Das ist ein Rotfuß-Röhrling, der essbar ist und einen säuerlichen Geschmack hat. Anfängern im Bergischen rät Wilfried Collong beim Pilzesammeln mit den Röhrlingen anzufangen: "Die haben unter dem Hut weder Lamellen noch Leisten wie der Pfifferling, sondern Röhren". Giftig sind in dieser Gattung nur der Schönfuß-Röhrling und der Satans-Röhrling. Beide sind aber viel kräftiger als die genießbaren Röhrlinge und haben ein rotes Netz am Stiel. "Der Satans-Röhrling kommt im Bergischen nicht vor, in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens allerdings schon", so Collong.