Die Wurzel wird auch gekürzt, um das Wurzelwachstum anzuregen. An den Schnittstellen wird sich die Wurzel weiter verzweigen, sodass der junge Baum an Stabilität gewinnt. Zudem muss die Wurzel, ganz praktisch, in den Pflanzkorb passen, in dem der Baum in die Erde gepflanzt wird.