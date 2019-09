Damit die Besucher der Offenen Gartenpforte sehen können, wie Thomas Faßbenders Garten im Herbst wirkt, legt er ein Fotobuch aus: "Dann werden die einzelnen Bäume erst so richtig erkennbar, weil sie sich farblich voneinander absetzen". Thomas Faßbender öffnet seinen 1.000 Quadratmeter großen Garten in der Neuenhofer Straße 37 in Königswinter am Sonntag, 15. September 2019 von 11 bis 18 Uhr.