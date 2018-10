Widerwillig macht sich Leo auf den Weg in die Provinz, die er fast genauso verabscheut wie Regio-Krimis. Doch was als einfache Suche beginnt, wird schnell zu einem Roadtrip quer durch Deutschland und egal, wo Leo auftaucht, überall gibt es plötzlich tote Regio-Krimi-Autoren. Und jeder einzelne hat an exakt derselben Geschichte gearbeitet. Und je mehr Leo über den Fall herausfindet, desto mehr begibt auch er sich in Lebensgefahr.

"Wer sich in die Provinz begibt, kommt darin um" nimmt mit einem liebevollen Augenzwinkern die bei uns in Deutschland so beliebten Regio-Krimis aufs Korn. Mit schön schrägen Charakteren, allen voran Ermittler Leo, eine durch und durch gescheiterte Existenz, der keine Ahnung hat, was ein Detektiv so macht, nimmt Autor Jens Schäfer den Leser mit auf eine irre Reise in die, wohlgemerkt wunderschöne, Provinz, bis zum großen Finale.

Dieser Krimi ist nicht nervenzerfetzend spannend, aber er macht richtig Spaß, ihn zu lesen. Und so hoffen wir am Ende alle auf mehr Fälle für diesen eigentlich doch guten Detektiv.