"Geheimnis in Weiß" von J. Jefferson Farjeon

Am Heiligabend des Jahres 1937 bleibt in der Nähe eines englischen Dorfes ein Zug wegen dichten Schneetreibens auf offener Strecke stecken. Mehrere der Passagiere verlassen den Zug, und wollen sich zu Fuß durchschlagen. Schließlich suchen sie Zuflucht in einem verlassenen Landhaus. Die Tür des Hauses steht offen, der Kamin brennt und der Tisch ist gedeckt. Aber es ist niemand da. Wo sind die Bewohner? Und warum kommen sie nicht wieder? Die sehr unterschiedlichen Reisenden, die in diesem mysteriösen Haus gefangen sind, weil das Wetter eine Weiterreise unmöglich macht, versuchen das Rätsel des leeren Hauses zu lüften. Und dabei stoßen sie auf mehr als ein Verbrechen.

Seit einigen Jahren bringt der Klett-Cotta Verlag Krimis heraus, die aus der so genannten goldenen Zeitalter der Kriminalliteratur stammen – das ist die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die Großen dieser Zeit sind zum Beispiel Agatha Christie oder Dorothy L. Sayers. Es gibt aber auch viele, richtig gute Krimis aus dieser Zeit, die gar nicht ins Deutsche übersetzt worden sind.



Und so ein Krimi ist zum Beispiel "Geheimnis in Weiß" von Jefferson J. Farjeon. Er verstand es vor allem, Kriminal- und Schauergeschichten in seinen Romanen zu vereinen, was man wunderbar in diesem Buch nachlesen kann. 1937 erschienen und jetzt erstmals auf Deutsch: "Geheimnis in Weiß" – ein wunderbares Buch für schön-schaurige Weihnachten.