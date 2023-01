Die Tochter Hanne sitzt am Sterbebett des Vaters, der die Familie das ganze Leben lang mit seinem absoluten Gesundheitswahn terrorisiert hat. Fast empfindet sie Schadenfreude darüber, dass ausgerechnet er an Darmkrebs stirbt. Aber warum war er so? Und ist das Gesunde wirklich immer das Beste? Wann ist man eigentlich endlich gesund genug? Ein Familienroman über ein selten diskutiertes Thema, spannend, bewegend und sogar oft komisch.