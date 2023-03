Hauptfigur ist der Ehemann Simon, ein "oller Schluffi", der irgendwie nicht in die Hufe kommt und doch so liebenswert ist, dass man ihm nichts übel nehmen kann. Schnabel war sein Schwiegervater und zu seinem Tod soll es ein Familiendinner geben – das Dinner mit den Schnabels eben. Was als Katastrophe anfängt, endet in Liebe und Freude, wunderbar süffig zu lesen.