"Das Haus am Gordon Place" von Karina Urbach

2024 – Professor Hunt wird bei der Einreise in die USA verhaftet, weil in seiner Londoner Wohnung am Gordon Place eine Leiche gefunden wurde. Hunt und die Polizei stehen vor einem Rätsel, das seinen Ursprung in der Vergangenheit haben muss.

1948 – Wien ist eine geteilte Stadt und die Engländer planen einen Abhörtunnel, um die Sowjets bespitzeln zu können. Um von diesem Vorhaben abzulenken, holen sie eine Filmcrew nach Wien. Sowohl Produzent, Drehbuchautor als auch Regisseur stehen auf der Gehaltsliste des Auslandsgeheimdienstes. Die MI6 -Agentin Daphne Parson ist Mitglied des Abhörteams und schließt sich ebenfalls der Filmcrew an. Doch dann gibt es einen Toten. War es Notwehr oder heimtückischer Mord? Jahre später findet diese Geschichte ihre Auflösung am Londoner Gordon Place.

Die Historikerin Karina Urbach setzt auch mit ihrem zweiten Thriller wieder Maßstäbe. Dieses Buch ist nicht nur gnadenlos spannend, es ist unterhaltsam, teilweise urkomisch und zusätzlich noch wahnsinnig informativ. Vergessen Sie James Bond. Karina Urbach ist die Meisterin des Spionageromans!