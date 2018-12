"Onkel Hassans wundersame Wiederauferstehung in einem alten Mercedes" von Hajar Taddigs

Von Cathrin Brackmann

Westberlin 1984: Die türkische Familie Özer will in den Sommerferien die Verwandtschaft in der Türkei besuchen. Der alte Mercedes ist bis obenhin vollgepackt, der Rest des Hausstandes auf dem Dach festgezurrt. Da steht plötzlich Onkel Hassan, ein in der ganzen Straße unbeliebter Landsmann, vor den Özers und erklärt, dass er mitfahren will.