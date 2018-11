"NSA" von Andreas Eschbach

Von Stefan Keim

Was wäre, wenn ... alles ganz anders gelaufen wäre? Die Frage stellen wir uns manchmal im Alltag. Aber jetzt geht es um Weltgeschichte. Was wäre, wenn es in der Nazi-Zeit schon Computer gegeben hätte? Und Handys? Das spielt Autor Andreas Eschbach in seinem neuen Roman durch. "NSA" heißt er – die Abkürzung für Nationales Sicherheitsamt.