Während die Polizei den Tod schnell als Selbstmord abtut und die örtlichen Lokalpolitiker sich um die Nachfolge für den Bürgemeister streiten, sieht Gemeindebote Heinz Struck das, was alle zu übersehen scheinen – das Verbrechen.

Zusammen mit der Beamtin Vanessa, der Friseurin Marion und Buchhändlerin Anneke beginnt Heinz Struck zu ermitteln. Denn er ist überzeugt, in Altenbeken hat das Böse Einzug gehalten.

Das klingt skurril und eher lustig als spannend, meinen Sie? Genau so ist es. "Mord in der Tuba" ist der Inbegriff des schrägen Regiokrimis, voller Humor erzählt und voller Klischees über das Leben in einem Ort, in dem jeder jeden kennt.

Mochten Sie die erfolgreiche Fernsehserie "Mord mit Aussicht?" Dann ist "Mord in der Tuba" genau das richtige für Sie. Dieser Krimi ist entspannte und gute Unterhaltung für alle Regiokrimifans, perfekt für gute Laune an grauen Herbsttagen.