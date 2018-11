Aber die Menschen und das Dorf bilden eine Art eigenen Kosmos, der über Jahrhunderte existiert hat, bis zur Flurbereinigung in den 70ern. Aus kleinen Äckern werden große Felder gemacht, aus Feldwegen große Asphaltstraßen. Inzwischen gibt es in Brinkebüll keine Schule mehr, keinen Laden und keine Kühe mehr auf den Feldern. Nur der Gasthof "Fedderse" steht noch, wo die Brinkebüller Hochzeit gehalten haben, Geburtstage gefeiert oder Beerdigungen begangen haben.

Hierhin kehrt Dr. Ingwer Feddersen jedes Wochenende zurück, um sich um seine Großeltern Sönke und Ella zu kümmern. Ingwer lebt als Dr. der Archäologie seit Jahrzehnten in einer WG in Kiel und arbeitet an der Uni. Damals wollte er nur weg aus dieser Kleinbürgerlichkeit und der Enge. Jetzt nimmt er sich ein Sabbatical, also ein Jahr frei von seiner Arbeit, um sich um die beiden Alten und den Gasthof zu kümmern – und um etwas gutzumachen.

Mit viel Einfühlungsvermögen erzählt Dörte Hansen in ihrem zweiten Roman vom langsamen Verschwinden eines Dorfes, das zwar in Norddeutschland liegt, dessen Symptome sich aber auf viele Dörfer, zum Beispiel auch hier bei uns in NRW, anwenden lassen. Deshalb ist "Mittagsstunde" mehr als ein Heimatroman – es ist eine perfekte Studie über das Leben auf dem Dorf, mit all seinen Verflechtungen und Strukturen, die über Jahrhunderte gewachsen sind und doch langsam verschwinden.

Wunderbar bodenständig und sehr liebevoll erzählt Dörte Hansen die Geschichte von Brinkebüll aus der Sicht seiner Bewohner (so sind viele der Dialoge auf Plattdeutsch) und schafft so eine große Nähe ganz ohne Sentimentalität.

Vor drei Jahren wurde "Altes Land" das Debüt von Dörte Hansen zu einem Überraschungsbestseller. Jetzt hat sie mit "Mittagsstunde" beeindruckend nachgelegt.