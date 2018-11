Die 22-jährige Emmeline möchte Kriegsreporterin werden, kriegt aber nur eine Anstellung als Sekretärin bei der Kummerkastentante einer Frauenzeitschrift. Dort startet sie eine ungewöhnliche, mutige Aktion.

Denn Emmelines Chefin, Mrs. Bird, ist eine altmodische Dame. In ihrer Welt kommen chaotische Gefühle und Liebeslust nicht vor. Deshalb hat Mrs. Bird sehr enge Vorgaben, welche Briefe überhaupt auf ihren Schreibtisch kommen. Die Leserinnen wollen Hilfe, wenn sie ungewollt schwanger sind, sie nichts von ihrem Geliebten hören oder von ihm verlassen werden. Mrs. Bird ordnet an, dass solche Briefe zerschnitten und weggeschmissen werden. Aber Emmeline hält sich nicht daran.

Die Autorin A. J. Pearce hat viele Frauenzeitschriften aus den vierziger Jahren gelesen und sich in die Zeit hinein gearbeitet. Mit Emmeline und ihrer Freundin Bunty hat sie zwei wunderbare junge Frauen erfunden, die sich mit Witz und Selbstbewusstsein in schwierigen Zeiten durchsetzen. Emmeline, aus deren Ich-Perspektive die Geschichte erzählt wird, beantwortet einige der weggeschmissenen Briefe. Erst nur per Post, dann schmuggelt sie einige sogar in die Zeitschrift. Unter dem Namen von Mrs. Bird, im Vertrauen darauf, dass die alte Dame die Druckausgabe sowieso nicht liest.

Ein gewagtes Spiel, und dann bekommt Emmeline auch noch privat einen Dämpfer. Denn ihr Verlobter lässt sie sitzen und heiratet eine andere. Aber sie lässt den Kopf nicht hängen. In diesem Buch muss man immer wieder schlucken und noch viel öfter schmunzeln. Einige Formulierungen sind herrlich altmodisch. Zum Beispiel wenn Emmi eine Kollegin als "ein sommersprossiges Mädchen mit grünen Augen und bedauernswertem Haar" beschreibt. "Liebe Mrs. Bird" ist ein vergnügliches, Mut machendes und niemals kitschiges Buch.