"111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss" von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp

Das Buch "111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss" gibt einen Überblick von der Entstehung des Jazz bis in die Gegenwart. Louis Armstrong und Benny Goodman kommen ebenso vor wie heutige Musiker.

Jazz ist ein weites Feld. In den zwanziger und dreißiger Jahren war es die angesagteste Tanzmusik, nicht nur in den USA , auch in Deutschland. Bis die Nazis den Jazz verboten. Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Glenn Miller – mit ihren Bands und Big Bands gehören sie zu den berühmtesten Musikern des 20. Jahrhunderts. In ihrem Buch beschreiben Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, warum diese zum Teil improvisierte Musik bis heute begeistert.

Es gibt immer einen kurzen Text und auf der anderen Seite das Plattencover. Manchmal sind es Schwarzweißfotos der Musik, es gibt aber auch witzige Zeichnungen und Bilder, in denen die Musik zu pulsieren scheint. Das Buch geht bis in die Gegenwart und zeigt, dass Jazz längst keine Domäne amerikanischer Musiker mehr ist. Die Interpreten kommen aus Schweden und Japan, aus Deutschland und Frankreich. Frauen haben von Anfang an eine große Rolle im Jazz gespielt. Von Bessie Smith, die in den Zwanzigern selbstbewussten Blues sang, geht die Tradition zu Maria Schneider, die heute kraftvolle und schwermütige Songs komponiert und mit ihrer Big Band aufführt.