Julia ist immer gut gelaunt und führt seit Jahren ein freies, unabhängiges Leben mit vielen amourösen Abenteuern, einer großen Liebe zum Theater und der Fähigkeit, sich immer wieder aus finanziellen Engpässen zu befreien.

Gerade in einem solchen Moment erreicht Julia ein Brief ihrer Tochter, die sie als Kleinkind bei den Großeltern zurückgelassen hat. Und diese Tochter bittet Julia jetzt um ihre Unterstützung bei der Wahl ihres Ehemannes. Gerührt und von neu entflammter Mutterliebe getrieben, beschließt Julia, ab sofort eine vollkommene Lady zu sein. In dieser für sie neuen Rolle macht sie sich auf den Weg zu ihrer Tochter und deren Verlobten, nur um festzustellen, dass der Auserwählte komplett ungeeignet für die Ehe ist. Denn er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Julia – immer charmant, aber eigentlich ein Hallodri.

Jetzt ist es an Julia ihrer Tochter den jungen Mann auszureden, ohne dabei ihre eigene Rolle als Lady zu gefährden. Als auch noch der vornehme Sir William anreist, geraten Julias Pläne mehr und mehr außer Kontrolle.

Die englische Autorin Margery Sharp (1905 bis 1981) hat ihr Leben lang Romane, Bühnenstücke und Kinderbücher geschrieben, einige davon echte Bestseller. So schrieb sie die Vorlage für den erfolgreichen Disney-Zeichentrickfilm "Bernard und Bianca – die Mäusepolizei". Auch "die vollkommene Lady" wurde mit Elizabeth Taylor erfolgreich verfilmt. Jetzt ist dieser heitere Roman über eine Lebenskünstlerin in den 1930er Jahren neu übersetzt und veröffentlicht worden und bietet ein wunderbares Gesellschaftspanorama über das Leben und die Konventionen dieser Zeit. Eine warmherzige, heitere Lektüre mit einer Protagonistin, die man ganz sicher in Herz schließen wird.