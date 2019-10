Ralf Kramp ist ein Meister der witzigen Krimiunterhaltung. Die meisten seiner Geschichten spielen in der Eifel, wo der 1963 in Euskirchen geborene Autor wohnt. Er ist allerdings auch Englandfan und seine Verehrung gilt besonders der legendären Agatha Christie. Sein neues Buch "Mord mit Eifelblick" hat Kramp der "Königin des Krimis" gewidmet. Vieles erinnert an die Romane der Engländerin.

Da gibt es den etwas seltsamen, aber sehr sympathischen Amateur-Ermittler und eine ganze Menge anderer schrulliger Gestalten. Das Feld der Verdächtigen ist übersichtlich. Ein Mord, der direkt am Anfang des Buches passiert, wird erst auf Seite 185 in die Handlung eingefügt. Man muss also schon aufmerksam lesen. Das fällt allerdings leicht, denn es macht viel Spaß, immer neue originelle Wendungen mitzuerleben. Und Herbie bei seinen oft tolpatschigen Versuchen zu begleiten, den Mord an einem alten Gärtner aufzuklären.

Vor seinem Vorbild Agatha Christie braucht sich Ralf Kramp nicht zu verstecken. "Mord mit Eifelblick" ist entspannte Spannungsliteratur, ein stilvoller und pfiffiger Krimi.