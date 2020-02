Die Wilde Möhre hat ein klares Ziel. Sie will bestäubt werden. Dafür braucht sie Insekten, und die muss sie erst einmal anlocken. Dafür hat die Pflanze eine besondere Strategie. In der Mitte ihrer weißen Blüten befinden sich dunkle Punkte. Ihre Umrisse ähneln denen von Insekten. Es gibt Untersuchungen, dass Insekten sich davon angezogen fühlen. Pflanzen, denen die Punkte entfernt wurden, wirken weniger attraktiv auf sie. Solche Geschichten versammelt die Verhaltensbiologin Madlen Ziege in ihrem Buch "Kein Schweigen im Walde".



Abgehobenes Wissenschaftsdeutsch muss hier niemand befürchten. Die Autorin erzählt knapp, knackig und lebensnah. Die Ragwurz aus der Familie der Orchideen geht in ihrem Liebeswerben weiter als andere Pflanzen. Ihre Blüten verströmen nicht nur verführerische Düfte – also quasi ein "Lauf mir nach"-Parfüm. Sie ahmen auch die Gestalt einer weiblichen Biene nach, um männliche Bieneriche anzuziehen. Die Bienenmännchen merken sich übrigens diesen Trick und fliegen nur einmal auf die Ragwurz.



Paarungsangelegenheiten sind ein großer Anlass für Kommunikation im Walde. Und darüber hinaus. Das geschieht manchmal raffiniert. Manche Fische wie der Atlantik-Kärpfing verschleiern es, wenn sie sich für ein besonders großes und fortpflanzungsfähiges Weibchen interessieren. Damit die Konkurrenz nicht gleich merkt, was Sache ist. Madlen Ziege beschreibt, mit welchen Mitteln Tiere und Pflanzen kommunizieren. Kaninchen hinterlassen zum Beispiel in ihrem Kot Informationen, wer gerade der Boss auf der Wiese ist und wo sich Paarungspartner finden.



"Kein Schweigen im Walde" zeigt, was in der Natur von Menschen weitgehend unbemerkt vor sich geht. Und was können wir daraus lernen? Madlen Ziege ist davon fasziniert, wie genau Tiere und Pflanzen wissen, mit welchen Signalen sie an ihr Ziel kommen. Sie kommunizieren nicht wild drauf los sondern mit einem Plan. Da sind uns die Wilde Möhre, die Ragwurz und der Atlantik-Kärpfling zum Teil weit voraus.