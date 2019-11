Pinkerton erhofft sich Hinweise auf einen Mann, den sein verstorbener Vater wie besessen gesucht hatte. Foole war einst der Geliebte von Charlotte Reckitt und konnte sie nie vergessen.

Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach dem vermeintlichen Mörder Charlottes und die führt sie durch den schier undurchdringlichen Londoner Nebel über das heiße Südafrika bis in den Amerikanischen Bürgerkrieg.

Der kanadische Autor Steven Price hat mit "Die Frau in der Themse" einen literarischen, unglaublich atmosphärischen historischen Krimi geschaffen, der uns Leser so sehr mitnimmt in die viktorianische Zeit, dass wir das Gefühl haben, die beißende Kälte im Nacken, den Schlamm an den Schuhen und den Ruß in der Nase spüren zu können. Auf über 900 Seiten folgen wir den beiden ungleichen Hauptfiguren auf einer Suche, die weit mehr als einen Mord aufklären wird, und als Leser möchten wir keine Seite missen.

"Die Frau in der Themse" ist ein Krimi, aber vor allem auch ein tolles Gesellschaftsporträt, der perfekte Roman für lange, dunkle Herbstabende.