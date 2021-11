In den 1970er Jahren ist Volker Lechtenbrink vor allem in Fernsehserien zu sehen. So übernimmt er Rollen in "Der Kommissar", "Sonderdezernat K1" oder auch der "Der eiserne Gustav". 1979 geht er dann sogar mit seiner eigenen Fernsehshow auf Sendung: "Live: Volker Lechtenbrink" läuft damals im Saarländischen Rundfunk.