Wie es für das 60-jährige Jubiläum der Band nicht anders zu erwarten ist, werden die Stones ihre Fans mit einer langen Setlist verwöhnen, vollgepackt mit Klassikern wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up" und vielen mehr. Dazu gibt es jeden Abend einige musikalische Überraschungen. So wird auch diesmal eine Auswahl unerwarteter Titel aus dem schier unerschöpflichen Songarchiv der Band ihren Platz auf der Setlist finden. Und wie immer bei den Stones wird es eine neue, aufwändige Tournee-Produktion geben, einschließlich einer riesigen Bühne, spektakulärer Licht-Technik und revolutionärem Videodesign.

Auf der Bühne werden The Rolling Stones von Steve Jordan (Schlagzeug) sowie Chuck Leavell (Keyboards), Darryl Jones (Bass), Tim Ries & Karl Denson (Bläser), Matt Clifford (Keyboards) und den Sängern Bernard Fowler und Sasha Allen begleitet.