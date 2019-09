Zum Schluss gibt es für "The Analogues" aus den Niederlanden stehende Ovationen. Das Konzert in Essen am Donnerstag (28.03.2019) ist ebenfalls ausverkauft. Wer die Band in NRW live sehen möchte, muss noch bis zum nächsten Projekt warten. Im Herbst 2020 ist ein Konzert in Düsseldorf geplant, dann mit "Abbey Road".