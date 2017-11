WDR 4 Radiokonzert mit Peter Maffay

Es war ein ganz besonderer Konzertabend im Steintor-Variete in Halle an der Saale, den Peter Maffay für sein aktuelles Akustik-Album festgehalten hat. Songs aus allen Phasen seiner langen Karriere waren da in frischen, neuen Arrangements zu hören- von "Du" und "Es war Sommer" bis hin zu den aktuelleren, rockigen Liedern.

Begleitet wird Maffay beim WDR 4 Radiokonzert von seiner bekanntlich erstklassigen Band. Nur wenige Hörerinnen und Hörer können dabei sein, und die Karten dafür gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

Für die, die nicht dabei sein können: WDR 4 überträgt live am 16. Dezember ab 20 Uhr.