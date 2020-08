50 Jahre Bläck Föös, das sind 42 Alben, mehr als 400 Songs und jährlich bis zu 250 Auftritte. Der Beitrag der Band zum Erhalt der kölschen Sprache ist allgemein anerkannt und viele ihrer Lieder sind längst zu Evergreens geworden. Und natürlich muss das Jubiläum 2020 groß gefeiert werden.

Eigentlich hätten die Bläck Fööss am 15. August ihr 50. Bühnenjubiläum unter der beeindruckenden Kulisse des Doms auf dem Roncalli-Platz gefeiert. Doch dann kam alles anders. Unter Berücksichtigung eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes werden die Bläck Fööss nun die Kölnarena rocken. Ganz groß also: die Bläck Fööss unter ihrem Motto "Klääve am Lääve".

Ganz intim und exklusiv wird es knapp eine Woche später. Die Bläck Fööss treffen auf das WDR Funkhausorchester. Ein überraschendes Programm von "Yesterday" bis "Achterbahn", das Sie nur über den WDR-Live-Stream verfolgen können.