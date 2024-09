WDR 4 Wochenend-Tipps

Ostwestfalen

"Freilichtgenuss" im Freilichtmuseum Detmold

Umgeben von herrlicher Natur lädt das größte deutsche Freilichtmuseum zum "FreilichtGenuss". In der historischen Backstube wird Museumsbrot gebacken, in der Textilwerkstatt kann man beim Einfärben von Leinentüchern mit dem Farbstoff Indigo dabei sein und in der Schmiede entstehen dekorative Pflanzenstäbe. Clou ist ein Fotoshooting im historischen Tageslicht-Atelier aus der Zeit um die 1890er Jahre. Neben der Bockwindmühle dreht sich alles ums Pferd: Der Zuchtverband für Senner und Beberbecker Pferde präsentiert die älteste Pferderasse Deutschlands unter dem Sattel, an der Hand und vor der Kutsche. Und bei einer Fohlenschau am Sonntag kann man die Fohlen des Jahres bewundern.