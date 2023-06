Am späten Abend stand auf der Facebookseite des Hockeyparks: "Leider musste das Lionel Richie Konzert in Mönchengladbach am heutigen Tage aufgrund der Unwetterlage trotz aller Bemühungen kurzfristig abgesagt werden. Kurz vor dem geplanten Konzertbeginn entstanden erhebliche Windschäden an der Bühne, die nicht sofort behoben werden konnten. Der Veranstalter bedauert die Absage sehr. Es wird versucht, kurzfristig einen Ersatztermin zu finden, weitere Informationen finden Sie dazu in Kürze hier."