Zum Auftakt der Konzertreihe "Kölsche Weihnacht" laden die Paveier am Freitag (03.12.2021) Freunde und WDR 4-Hörerinnen und Hörer in den Großen Sendesaal des WDR -Funkhauses in Köln ein. Die Veranstaltung gibt es bereits zum 17. Mal.

Sendehinweis: Kölsche Weihnacht - Paveier und Freunde | Heute, 20.00 - 22.00 Uhr | WDR 4