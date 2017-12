Als die Band den Titelsong des neuen Albums spielt, zeigt sich wieder einmal, dass die Kölner durchaus politisch sind. In "Liebe gewinnt" versucht Peter Brings seine Gefühle in einen Text zu packen. Nach der Bundestagswahl habe er geheult – vor Wut, denn für ihn sei die AfD keine Alternative. In "Färv der Freiheit" besingen sie den "Nazi-Dreck".