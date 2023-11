11. im 11. – Immer wieder neue Lieder

"Immer wieder neue Lieder", die WDR 4 Sessionseröffnung live aus dem großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln.

Die Topstars des rheinischen Karnevals präsentieren ihre brandneuen Sessonstitel live. Bläck Fööss, Höhner, Räuber, Klüngelköpp, Cat Ballou, Kasalla (nur 11.11.), Paveier (nur 11.11.), Stadtrand, Marita Köllner und viele mehr – die Liste der Stars ist lang, jecke Lieblingshits und großartige Stimmung sind garantiert!

Nicht zuletzt durch die unverwechselbare Moderation von Wicky Junggeburth. Der Karnevalskenner und einstige Prinz Karneval freut sich schon auf zwei Abende, die zu Recht als "Kult" bezeichnet werden dürfen.

"Die Veranstaltung ist im besten Sinne einzigartig. Ein herausragendes Orchester, das in dem wundervollen Großen Sendesaal des WDR (Klaus-von-Bismark-Saal) jedes Jahr aufspielt, begeistert nicht nur unsere Zuhörer im Radio oder online, sondern beseelt auch die Zuschauer. Junge und etablierte Karnevalskräfte geben sich hier ein Stelldichein. Jeder findet sein Publikum, das ihm oder ihnen aufmerksam zuhört. Und für jeden ist etwas dabei. Das macht diese Sendung zu meinem persönlichen Favoriten der gesamten Karnevalssession. Sie ist schlicht und einfach Kult!" Wicky Junggeburth

Ein Zusammenschnitt der Abende vom 10.11. und 11.11. ist am 11.11.2023 ab 20 Uhr bei WDR 4 zu hören und als Video in der ARD Mediathek zu sehen. Die Veranstaltung am 11.11. können Sie darüber hinaus im Livestream in der ARD Mediathek und auf wdr4.de verfolgen.