Live bei WDR 4: Wolf Maahn

Soul , Funk , Rock und Reggae

Die ersten musikalischen Gehversuche von Wolf Maahn fanden 1979 mit der Food Band und dem Song "Send Me Up To Mona" statt. Der wurde besonders häufig vom WDR gespielt und sorgte dafür, dass die Band einen Plattenvertrag bekamen. 1982 kam Maahns erstes Solo-Album "Deserteure" auf den Markt. Seitdem hat sich der Sänger nie auf einen bestimmten Musikstil festlegen lassen. Blues-Anklänge, Funk, Rock – vieles davon fand sich in seiner Musik wieder. Auf seinem neuen Album "Break Out Of Babylon" hört man verstärkt Reggae-Einflüsse.