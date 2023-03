Peter Schilling zu Gast bei WDR 4

Stand: 24.03.2023, 00:00 Uhr

Vor fast genau 40 Jahren stand Peter Schilling mit seinem Hit "Major Tom (völlig losgelöst)" an der Spitze der deutschen Single-Charts. Und mehr noch: sein Song ging um die Welt, platzierte sich in der englischen Version sogar in den US-amerikanischen Billboard-Charts.