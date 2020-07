Von Größe 56 auf 36: Maria Hoff zu Gast bei "Knispel am Sonntag"

150 Kilogramm bei 1,68 m Körpergröße: Das zeigte die Waage von Maria Hoff aus Sundern-Stockum im Jahr 2016 an. Dazu ein Blutdruck von 210/80, massiv Wasser in den Beinen. Sie stand kurz vor einer Diabetes. Als dann immer häufiger starke Atemnot in der Nacht auftrat, zog die damals 51-Jährige die Notbremse. Sie entschloss sich zu einer Magen-Bypass-OP.