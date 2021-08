Zu Gast bei WDR 4: Bastian Campmann und Flo Peil (Kasalla)

Mit ihren Hits "Pirate", "Alle Jläser huh" oder "Stadt met K" sind sie aus der Kölner Musikszene schon lang nicht mehr wegzudenken. Ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum wollten sie eigentlich mit 40.000 Besuchern im Kölner Fußballstadion feiern. Pandemiebedingt war dies aber leider nicht möglich.

Stattdessen feiern Kasalla ihr Jubiläum nun am 27. August 2021 im kleinen Rahmen mit einem exklusiven Konzert im Alten Pfandhaus in Köln, das am 30. August 2021 von 19.30 Uhr bis 21 Uhr auf WDR 4 zu hören und in der ARD -Mediathek zu sehen sein wird.

WDR 4 verloste fünf mal zwei Eintrittskarten für das Konzert. Die Ziehung der Gewinner nahmen die Kasalla-Bandmitglieder Bastian Campmann und Flo Peil höchstpersönlich im WDR 4-Studio bei Alix Gabele vor.

Folgenden glücklichen Gewinnern gratulieren alle drei und das gesamte WDR 4-Team ganz herzlich:

Sophie Bettray aus Köln

Nicole Alcamo aus Remscheid

Alina Kaufhold aus Bonn

Lara Klement aus Bochum

und

Ulrike Bäumer aus Sankt Augustin

Neben der Ziehung der Konzertkartengewinner hatte unsere WDR 4-Moderatorin auch Gelegenheit, sich mit Bastian und Flo über das anstehende Jubiläumskonzert, die Anfänge von Kasalla und die kommende Karnevalssession 2021/2022 zu unterhalten.

Kasalla und die Anfänge

Mit dem Song "Pirate" begann der steile Aufstieg von Kasalla. Sänger Bastian erinnert sich noch gut an die ersten Proben und das erste Kasalla-Konzert.