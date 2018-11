Live bei WDR 4: David Garrett

Immer wieder Nordrhein-Westfalen

Die Orte auf der Welt, an denen David Garrett bereits gespielt hat, sind kaum noch zu zählen. New York, Rom, Tokyo, Madrid – er war auf so vielen Bühnen, dass er sich selbst schon nicht mehr an alle erinnern kann. Seine Konzerte sind spektakulär. Abgesehen von seiner Musik bietet Garrett nämlich auch noch eine aufsehenerregende, einmalige Bühnenshow, bei der er sogar selbst durch die Lüfte fliegt. Davon kann man sich im kommenden Jahr auch wieder in Nordrhein-Westfalen überzeugen. Im Mai 2019 tritt er in Oberhausen, Köln und Dortmund auf. Und verspricht jetzt schon, dass eine „Unlimited- Greatest Hits Tour“ wieder etwas ganz Besonderes wird.