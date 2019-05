Live bei WDR 4: Johannes Oerding

Bitte keinen Welterfolg!

Erfolgreich ist Johannes Oerding hauptsächlich in Deutschland. Deswegen stand er hierzulande auch schon mit echten Weltstars auf der Bühne und begleitete beispielsweise Joe Cocker 2013 auf dessen "Fire It Up Tour". Soviel Öffentlichkeit sorgt natürlich auch für Interesse bei einer bestimmten Art von Presse die sich mehr für Privates als für Berufliches interessiert. Und genau deswegen strebt Oerding auch keine Weltkarriere an.