Musik war immer schon das Ziel

Frank Schätzing ist 15 Jahre jung, als er beschließt, dass er Musiker werden will. Auf einer alten Acht-Spur-Bandmaschine nimmt er seine ersten Songs auf, die Cover dazu bastelt er selbst. Es folgen diverse Bands, in denen er mal Keyboards, mal Gitarre spielt und meist singt. Auch möchte er Musik studieren – doch sein Notendurchschnitt reicht nicht. Also wird er Werbetexter. Doch irgendwann gefällt ihm das nicht mehr so richtig.