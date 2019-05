Legenden: Working Class Heroes

Und es gab dazu die passenden Hymnen. Pete Seeger, der am 3. Mai 100 Jahre alt würde, schrieb einige davon, wie "We shall overcome" oder "If I had a hammer".

Auch in Deutschland gab es eine Arbeiterlied-Bewegung und viele politisch engagierte Songschreiber wie in England und dem Rest Europas. In den USA übernahmen z.B. Bruce Springsteen oder Joan Baez das Erbe Pete Seegers, in England Billy Bragg, und Deutschland hatte Rio Reiser oder Hannes Wader. Und wie sang John Lennon einmal? "A working class hero is something to be".