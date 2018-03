Legenden: Black Power in der Musik – Das Erbe von Martin Luther King

Auch bei den Soulmusikern wuchs das Engagement für schwarzes Selbstbewusstsein. "Say it loud – I’m black and I’m proud" proklamierte James Brown, und Stevie Wonder, Marvin Gaye und Curtis Mayfield unterstützten den gewaltfreien Kampf für eine Welt ohne Rassismus und mit mehr sozialer Gerechtigkeit.

Nach Kings Ermordung setzten ihm so verschiedenartige Künstler wie Bruce Springsteen, U2 und Nina Simone musikalische Denkmäler. Seine Botschaft ("I have a dream") ist heute so aktuell wie vor 50 Jahren.