Mutig und mit riesigem Selbstbewusstsein wagte er sich in neuartige Soundwelten und nahm schließlich auch den Kampf mit der Plattenindustrie auf. Den Wegen von "The Symbol" mochten in der Spätphase nicht mehr alle folgen, aber seine Meisterwerke wie "1999", "Purple Rain" oder "Sign o‘ the times" sind zeitlose Meilensteine.

In dieser Sendung gehen wir auf Spurensuche, denn auch der Freigeist Prince hatte seine Wurzeln. Die lagen selbstverständlich im schwarzen Funk eines James Brown, bei Earth Wind & Fire, Sly & The Family Stone oder Larry Graham. Aber auch Jimi Hendrix und – überraschenderweise – Joni Mitchell nannte Prince immer wieder als Vorbilder. Ein Leitstern war immer der ebenfalls universell begabte Stevie Wonder.

Heraus kommt eine bunte Mischung von Songs und Stilen, so vielfältig wie das Werk von Prince.

Viel Vergnügen!