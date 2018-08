Legenden: Michael Jackson – Der King of Pop würde 60

Aber er war auch eine tragische Figur, der neben diesem Glamour auch all seine Neurosen und seine Verzweiflung öffentlich machte. So war es ein Schock, aber auch eine nicht ganz unglaubliche Nachricht, als am 25. Juni 2009 die Nachricht um die Welt ging: Michael Jackson ist tot.

Er hatte nie ein normales Leben: Seine Kindheit verbrachte er, getrieben von Vater Joe, auf der Bühne, und wurde dann zwischen absoluten Erfolgen und tiefsten Abstürzen hin- und hergeworfen. Er wurde letztendlich zu seiner eigenen Karikatur, und was man von ihm mitbekam, war merkwürdig bis erschreckend: seine aufgehellte Haut, die kosmetischen Operationen, seine skurrilen Auftritte in der Öffentlichkeit, sein Medikamentenkonsum und die Vorgänge auf der "Neverland"- Ranch.

Wie sich der Mensch Jackson gefühlt haben mag, konnten nur sehr wenige verstehen; echte Unterstützer scheint er nicht gehabt zu haben. Aber seine Musik bleibt zeitlos und beeindruckend, und seine unsterblichen Hits klingen heute so frisch wie vor Jahrzehnten.

In WDR 4 Legenden zeichnen wir Michael Jacksons Karriere von den "Jackson 5" bis zum Ende nach und erfahren unter anderem, dass ein Jacksons-Welthit in Paderborn entstand…!