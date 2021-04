Im März 2020, mitten in der Corona-Pandemie, veröffentlicht Grönemeyer seinen bislang letzten Song namens "Helden dieser Zeiten". Er ist denjenigen gewidmet, die am meisten von der Pandemie betroffen sind und helfen, den Laden halbwegs am Laufen zu halten. Außerdem fordert er eine Millionärsabgabe, um die Kulturszene zu unterstützen, und geht mit gutem Beispiel voran. Engagiert, bestimmt und voller kreativer Ideen – so kennt und liebt man Herbert Grönemeyer.