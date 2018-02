George Harrison: Der sensible Beatle

Es ist Fluch und Segen zugleich, wenn die anderen Songwriter in der Band Lennon und McCartney heißen. Einerseits kann George Harrison von ihnen einiges abschauen, andererseits ist die hausinterne Konkurrenz bei den Beatles brutal. Doch mit Songs wie "While My Guitar Gently Weeps","Something" oder "Here Comes The Sun" beweist er, dass er sich hinter niemandem verstecken muss.