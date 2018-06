Legenden: Musikalische Weltmeister? Die besten und kuriosesten Fußballsongs

Aber es ist durchaus amüsant, sich vor Ohren zu führen, wer schon alles als Sänger in Erscheinung trat: Beckenbauer, Gerd Müller, "Radi" Radenkovic und diverse Nationalmannschaften. Wie gut klingt dagegen, was die Brasilianer im lockeren Sambarhythmus zu den WMs beisteuerten. Und auch das Fußball-Mutterland England hat immer wieder Songs zu bieten, die zu Klassikern wurden, von "You’ll never walk alone" bis "Three Lions".

In WDR 4 Legenden gibt es eine bunte Sammlung von Songs aus verschiedenen Epochen und Ländern zum Thema, das uns in den nächsten Wochen bewegt!