Carole King (eigentlich Carol Joan Klein) kam schon als Teenager mit der Musikwelt in Berührung: Sie war mit Neil Sedaka liiert – er widmete ihr seinen Hit "Oh Carol" – und später schrieb sie mit ihrem Ehemann Gerry Goffin die Hits für die Stars der Zeit: die Everly Brothers, Dusty Springfield, Aretha Franklin, die Drifters und zahllose andere. Doch Carole King wollte selbst ins Rampenlicht. Nach der Trennung von Goffin nahm sie unter eigenem Namen Alben auf und das zweite wurde ihr Legendärstes: Mit "Tapestry“´", 1971, begründete sie das Genre der Singer/Songwriter. Ein Album voller schöner Melodien und anrührender Texte, das gleich vier Grammys einsammelte. Die ultimative Freundschaftsballade "You’ve got a friend" ist das beste Beispiel für Carole Kings Autorentalent und wurde auch in der Version ihres engen Freundes James Taylor zum Hit.

Sie war in der Topriege des US -Musikgeschäfts angekommen, engagierte sich nebenbei auch in der Friedensbewegung und für Umweltschutz und zog sich in den 80ern weitgehend von der Bühne zurück. Als Aktivistin, Songschreiberin und Schauspielerin machte sie immer wieder von sich reden, heute lebt sie zurückgezogen im US -Staat Idaho. Für die heutige Singer/Songwriter-Generation ist sie immer noch eine Ikone. Warum, können Sie in dieser Folge Legenden nachempfinden.