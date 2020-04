Video starten, abbrechen mit Escape Fury in the Slaughterhouse & Freunde - "Time to wonder". WDR 4 Video. . 07:50 Min. . Verfügbar bis 27.03.2021. WDR 4.

Fury in the Slaughterhouse & Freunde - "Time to wonder"

Durchhalten, trösten, Mutmachen in der Zeit zuhause! Damit Sie ein bisschen leichter durch die Corona-Zeit kommen, haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und den 80er Lieblingshit "Time to wonder" von Fury in the Slaughterhouse neu aufgenommen. Wolfgang Niedecken ist dabei, Laith Al-Deen, Johannes Oerding, Annett Louisan, Jan Josef Liefers, Mirja Boes und noch viele, viele mehr.