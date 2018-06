Die Queen-Woche auf WDR 4

Es ist das musikalische Ereignis des frühen Sommers: Queen spielen – präsentiert von WDR 4 – ihre grandiose Show in Köln. Das Konzert am Mittwoch ist der einzige Auftritt der Rock- Champions in NRW. WDR 4 widmet Queen aus diesem Anlass eine ganze Themenwoche. | mehr