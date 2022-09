29. Oktober 1956 Wir starten unsere Bilderreise mit zwei Schauspielerinnen, die auch einige Erfolge als Sängerinnen hatten. Queen Elizabeth II. trifft im Londoner Empire Theatre die Hollywoodlegende Marilyn Monroe. Anlass ist eine Vorführung des Films "The Battle of the River Plate" über das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee. Links neben Monroe steht der US -Schauspieler Victor Mature.